В апреле этого года 147 нардепам в целом выплатили более 3 млн гривен компенсации за жилье

Наибольшую сумму компенсации получили члены фракции "Слуга народа"

Наибольшую сумму компенсации получили члены фракции "Слуга народа"

Фото из открытых источников

Нардепы в апреле получили более 3 млн грн компенсации за жилье.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на данные Аппарата Верховной Рады Украины.

В апреле 2021 года 147 нардепам девятого созыва была осуществлена выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера объемом в 3 014 900 грн.

Наибольшую сумму компенсации за жилье в апреле получили члены фракции "Слуга Народа” Павел Павлиш — 46 800 грн, Ростислав Тистык — 41 000 грн, Юлия Овчинникова — 36 700 грн и Елена Копанчук — 38 350 грн.

От фракции "Слуга народа” компенсацию за жилье в апреле получили 112 нардепов, от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь” 6 нардепов, от фракции "Голос” 4 нардепа, от фракции "Европейская солидарность” 6 нардепов, от депутатской группы "Партия "За майбутне” 6 нардепов и от фракции Всеукраинское объединение "Батькивщина” 2 нардепа.

Как сообщалось, нардепы в марте получили около 3 млн грн компенсации за жилье. Компенсацию получил 151 нардеп.