В столичном метро хотят повысить стоимость проезда: не хватает средств на зарплату

Основным источником дохода предприятия для выплаты заработной платы является оплата проезда, но из-за карантина пассажиропоток уменьшился

Основным источником дохода предприятия для выплаты заработной платы является оплата проезда, но из-за карантина пассажиропоток уменьшился

Фото: из открытых источников

Коллективы Киевского метрополитена и КП "Киевпастранс" обратились в Киевский городской совет с требованием решить вопрос надлежащей поддержки предприятий из-за убытков на фоне карантина и снижения пассажиропотока.

Как передает RegioNews, об этом сообщает в Facebook КП "Киевский метрополитен".

Как отмечают в метрополитене, прошлый год предприятие закончило с убытком в 1 млрд 175 млн гривен. По прогнозу финансистов, в этом году ожидается убыток в 3 млрд 421 млн.

Согласно расчетам, плановая экономическая обоснованность перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обусловленный тариф на 2021 год составляет 21,05 грн.

Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

Видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка метрополитена за счет средств городского бюджета, на что минимум необходимо 1 млрд 514 млн грн. Или пересмотре действующего тарифа на перевозку пассажиров", - говорится в обращении.

Кроме того, как сообщают в "Киевпастрансе", за последний год объемы перевозок уменьшились на 39% и соответственно уменьшились доходы. Недополучению предприятием доходов привело к ухудшению его материально-технической базы.

Ситуация требует немедленного рассмотрения для бесперебойной перевозки пассажиров и выплаты заработной платы коллективам", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье местные власти повысили цены на проезд в общественном транспорте.