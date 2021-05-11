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11 мая 2021, 13:53 538

Депутатам рекомендуют урезать зарплаты государственных служащих

11 мая 2021, 13:53 538
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Чиновникам предлагают платить меньше на период действия режима чрезвычайной ситуации
Чиновникам предлагают платить меньше на период действия режима чрезвычайной ситуации
Фото: из открытых источников
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Украинским чиновникам могут существенно ограничить максимальный размер зарплат, соответствующий законопроект №3492 рекомендует принять за основу Комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Согласно документу, зарплаты чиновников, которые финансируются или дотируются из бюджета, хотят существенно снизить на период действия режима чрезвычайной ситуации.

Их максимальный размер может составлять не более двенадцати минимальных зарплат.

По результатам рассмотрения комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона №3492 за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, в каких регионах самые большие и самые маленькие зарплаты.

зарплаты карантин чиновники Верховная Рада социальные выплаты

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