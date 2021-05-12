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В Ивано-Франковске ночью из гранатомета взорвали автомобиль
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12 мая 2021, 09:49 61

В Ивано-Франковске ночью из гранатомета взорвали автомобиль

12 мая 2021, 09:49 61
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В автомобиле в это время никто из людей не находился
В автомобиле в это время никто из людей не находился
Фото: Facebook
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Правоохранители Ивано-Франковской области сообщили о взрыве автомобиля BMW Х5, который произошел посреди ночи. По предварительной информации, стреляли из ручного противотанкового гранатомета. По данному факту полиция начала уголовное производство.

Как передает RegioNews, в полиции Ивано-Франковской области отмечают, что инцидент обошелся без жертв.

Так, сообщение о взрыве автомобиля в полиции получили около 23:25. На место отправили патрульных, следователей, оперативников и взрывотехников.

Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет, осуществил выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль", - сообщили в полиции.

Указано, что все вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Следователи начали уголовные производства по ч. 2, ст. 194, ч. 1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Киевом водитель сбил полицейского и устроил три ДТП.

уголовное дело полиция происшествия авто Гранатомет

 
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