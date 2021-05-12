В Ивано-Франковске ночью из гранатомета взорвали автомобиль

В автомобиле в это время никто из людей не находился

В автомобиле в это время никто из людей не находился

Фото: Facebook

Правоохранители Ивано-Франковской области сообщили о взрыве автомобиля BMW Х5, который произошел посреди ночи. По предварительной информации, стреляли из ручного противотанкового гранатомета. По данному факту полиция начала уголовное производство.

Как передает RegioNews, в полиции Ивано-Франковской области отмечают, что инцидент обошелся без жертв. Так, сообщение о взрыве автомобиля в полиции получили около 23:25. На место отправили патрульных, следователей, оперативников и взрывотехников. Предварительно правоохранители установили, что неизвестный со стороны берега реки Быстрица-Солотвинская из предмета, по типу действия похожего на ручной противотанковый гранатомет, осуществил выстрел, в результате чего, путем взрыва, повредил автомобиль", - сообщили в полиции. Указано, что все вещественные доказательства направлены на экспертизу. Следователи начали уголовные производства по ч. 2, ст. 194, ч. 1, ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Напомним, под Киевом водитель сбил полицейского и устроил три ДТП.

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