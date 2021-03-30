Дело "Приватбанка": за одну из фигуранток внесли 2,7 миллиона залога

Надежда Конопкина задним числом подделала протокол кредитного комитета "Приватбанка"

Надежда Конопкина задним числом подделала протокол кредитного комитета "Приватбанка"

Фото: из открытых источников

За бывшую работницу "Приватбанка" Надежду Конопкину, которая фигурирует в уголовном деле о растрате 136 миллионов гривен, был вненсен залог в размере 2,7 млн грн.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис, передает RegioNews.

За бывшую работницу национализированного банка внесли залог. Залог внесен в полном объеме, определенном накануне постановлением, то есть 2 млн 744 тыс 430 грн", - рассказала она.

ВАКС 25 марта применил к Надежде Конопкиной меру пресечения в виде залога в 2,7 млн грн. Ее подозревают в причастности к растрате 136 миллионов гривен.

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили трем бывшим чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" о подозрении в растрате более 136,89 млн грн.

22 февраля в Борисполе посадили самолет, чтобы задержать топ-фигуранта дела Приватбанка. Сообщается, что Владимир Яценко хотел сбежать на частном самолете в направлении Вены.