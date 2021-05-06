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06 мая 2021, 14:05 106

Полиция задержала лидера движения "SaveФоп" под Кабмином

06 мая 2021, 14:05 106
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В здании сейчас происходит встреча главы правительства с госсекретарём США
В здании сейчас происходит встреча главы правительства с госсекретарём США
Фото- скриншот из видео задержания
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Полиция применила силу при задержании лидера протестов предпринимателей Доротича и его соратницы.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.

Жёсткое задержание полицией лидера движения "SaveФоп" Сергея Доротича и его соратницы под Кабмином, где сейчас находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Полиция применила силу, чтобы посадить задержанных в машину. Женщина при этом громко кричала, а Доротича сильно хлопнули по голове, - говорится в сообщении.

Очевидцы добавляют, что задержание произошло после того, как Доротич начал производить громкие звуки в парке с помощью дудки.

Как сообщалось ранее, к зданию Офиса президента пытаются прорваться протестующие. Полиция блокирует проход к ОП.

Кабмин полиция задержание ФОП акции протеста

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