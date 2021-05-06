Полиция задержала лидера движения "SaveФоп" под Кабмином
В здании сейчас происходит встреча главы правительства с госсекретарём США
В здании сейчас происходит встреча главы правительства с госсекретарём США
Полиция применила силу при задержании лидера протестов предпринимателей Доротича и его соратницы.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, передаёт RegioNews.
Жёсткое задержание полицией лидера движения "SaveФоп" Сергея Доротича и его соратницы под Кабмином, где сейчас находится госсекретарь США Энтони Блинкен. Полиция применила силу, чтобы посадить задержанных в машину. Женщина при этом громко кричала, а Доротича сильно хлопнули по голове, - говорится в сообщении.
Очевидцы добавляют, что задержание произошло после того, как Доротич начал производить громкие звуки в парке с помощью дудки.
Как сообщалось ранее, к зданию Офиса президента пытаются прорваться протестующие. Полиция блокирует проход к ОП.
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