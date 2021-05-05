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05 мая 2021, 09:42 113

В Харькове мужчина с ножом ограбил ломбард

05 мая 2021, 09:42 113
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Полиция пока не задержала злоумышленника
Полиция пока не задержала злоумышленника
Фото: из открытых источников
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В Харькове неизвестный мужчина ограбил местный ломбард. Он угрожал холодным оружием и вынес из ломбарда 7 000 гривен.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Харькова.

По данным полиции, мужчина, угрожая ножом работнице ломбарда, завладел деньгами в сумме 7 000 гривен.

Приметы нападавшего: рост около 165 см, был одет в черную куртку и черную кепку", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция принимает меры по установлению личности подозреваемого и его задержанию.

Напомним, в Харькове неизвестный мужчина ограбил обменник на 1,6 млн гривен.

оружие деньги расследование полиция Ограбление

 
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