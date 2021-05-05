В Харькове мужчина с ножом ограбил ломбард
Полиция пока не задержала злоумышленника
Полиция пока не задержала злоумышленника
В Харькове неизвестный мужчина ограбил местный ломбард. Он угрожал холодным оружием и вынес из ломбарда 7 000 гривен.
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Харькова.
По данным полиции, мужчина, угрожая ножом работнице ломбарда, завладел деньгами в сумме 7 000 гривен.
Приметы нападавшего: рост около 165 см, был одет в черную куртку и черную кепку", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полиция принимает меры по установлению личности подозреваемого и его задержанию.
Напомним, в Харькове неизвестный мужчина ограбил обменник на 1,6 млн гривен.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Ничего святого. Как Терехов взял огонь на себя и все себе испортил
Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова