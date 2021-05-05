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05 мая 2021, 11:06 322

На Львовщине задержали мужчину, который стрелял и угрожал полицейским

05 мая 2021, 11:06 322
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Злоумышленнику грозит наказание - до семи лет лишения свободы
Злоумышленнику грозит наказание - до семи лет лишения свободы
Фото: Нацполиция
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В городе Сосновка Червоноградского района неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов из пистолета, из-за чего местные жители вызвали полицию. При виде правоохранителей он взялся бежать и угрожать оружием.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

На месте происшествия правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 21-летний житель Червонограда, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Поняв, что убежать не удастся, злоумышленник остановился и направил на полицейских пистолет. Один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, после чего беглец был задержан", - сообщили в полиции.

Полицейские изъяли у злоумышленника снаряженный патронами пистолет иностранного производства, который направили на экспертизу.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство), ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до семи лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что два человека госпитализированы с травмами в результате стрельбы в Киеве.

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