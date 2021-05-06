На Николаевщине бросили гранату во двор дома: полиция открыла дело
В результате взрыва были повреждены оконные стекла дома
В результате взрыва были повреждены оконные стекла дома
Сегодня, 6 мая, ночью в полицию обратилась 57-летняя женщина, которая сообщила, что на ее дворе раздался взрыв. В результате взрыва сама домовладелица не пострадала.
Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.
С места происшествия сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли обломки, предварительно от РГД-5, которые направили на экспертизу", - говорится в сообщении.
По указанному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство" и проводят расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что депутату Новокаховского горсовета бросили гранату во двор дома.
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