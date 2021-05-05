Новый план Зеленского: большинство украинцев должны быть привиты ко Дню Независимости

Нужно проводить разъяснительную работу среди населения, считает президент

Нужно проводить разъяснительную работу среди населения, считает президент

Фото: president.gov.ua

Ко Дня Независимости Украины большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса, а правительство должно усилить коммуникацию с населением.

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании с членами правительства.

По его словам, правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Ко Дню Независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - заявил Зеленский.

Отметим, День Независимости Украины отмечается 24 августа.

Ранее сообщалось, что Украина рискует не преодолеть пандемию COVID-19 в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023 году, из-за дефицита вакцин и крайне низких темпов вакцинации.