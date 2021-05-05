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В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно
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05 мая 2021, 08:59 37

В Украине резкий спад заболеваемости COVID-19: что известно

05 мая 2021, 08:59 37
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Больше всего новых случаев в Харьковской и Донецкой областях
Больше всего новых случаев в Харьковской и Донецкой областях
Фото: из открытых источников
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В Украине за 4 мая COVID-19 диагностировали у 2 576 человек, госпитализировали 1 671 больного, умер 161 человек, выздоровели 7 728 человек. Всего за сутки провели 29 154 тестирования на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2576 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 5 мая. В частности, заболели 103 ребенка и 30 медработников", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 29 154 (в том числе методом ПЦР - 19 206, методом ИФА - 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5877).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2 090 986 человек;
  • выздоровели - 1 697 358 человек;
  • летальных исходов - 45 077;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 518 164.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые за два месяца суточный показатель COVID-19 опустился ниже пяти тысяч.

Минздрав коронавирус пандемия вирус госпитализация

 
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