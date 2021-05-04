В Житомирской области отменили "красную" зону карантина
Сегодня, 4 мая во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение об отмене на территории Житомирской области ограничений "красной" зоны карантина.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает RegioNews.
Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 5 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области, и применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.
Напомним, 3 марта в Житомирской области официально ввели "красную" зону карантина.
10 марта на Житомирщине из-за карантина отменили пригородные поезда.