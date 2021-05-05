Венедиктова сменила руководителя группы прокуроров по делу Роттердам+

Она заявила, что в этом деле "места для процессуальных ошибок нет"

Она заявила, что в этом деле "места для процессуальных ошибок нет"

Фото из открытых источников

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров по делу Роттердам+, который трижды ее закрывал.

Как передает RegioNews, об этом она написала на своей Facebook-странице.

Три раза закрыть дело и три раза получить отмену постановления о закрытии - это много. Вопрос настолько важный и резонансный, что места для процессуальных ошибок нет. Сегодня утром мною принято решение о замене старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Р +", - сообщила генпрокурор.

Она напомнила, что дело трижды закрывал прокурор САП и три раза его решения были отменены: один раз ВАКС вынес решение об отмене и еще два раза соответствующие постановления отменил и. о. руководителя САП Максим Грищук.

По словам Венедиктовой, трижды детективы НАБУ и сторона, получившая статус потерпевшей в деле, обращались к ВАКС с тем, чтобы суд нашел основания для отвода прокурора САП, однако в конце концов суд отказал в отводе прокурора.

Исключительно с уголовно-процессуальной точки зрения - ситуация сложная. Я не должна и не стану игнорировать статус этого дела и степень его чувствительности для гражданского общества, - пояснила генпрокурор свое решение.

Є одне кримінальне провадження, в ході розслідування якого я змушена звернути увагу на повну відсутність ефективної... Posted by Irina Venediktova on Wednesday, May 5, 2021

Как сообщалось, 9 апреля прокурор Пономаренко в третий раз закрыл дело "Роттердам+". В НАБУ призывают Венедиктову заменить этого прокурора.

Впоследствии 26 апреля стало известно, что НАБУ в четвертый раз будет судиться с прокурором САП по "делу Роттердам+".

Напомним, 21 января прокурор САП второй раз закрыл дело " Роттердам+”.

18 марта в делу "Роттердам+" суд отказал в отводе прокурора, который дважды закрывал дело. Решение принял Высший антикоррупционный суд.

28 августа 2020 года эта история состоялась впервые: САП закрыла дело "Роттердам+", в НАБУ заявили, что будут обжаловать.