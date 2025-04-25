Военные смогут научиться финансовой грамотности в "Армии+"

фото: Минобороны

В приложении «Армия+» запустили новый учебный курс о финансовой грамотности для военных

Об этом сообщило Министерство обороны, передает RegioNews.

Этот курс — практический гид по управлению личными финансами в условиях военной службы. Там можно узнать, как планировать бюджет, экономить, инвестировать и понимать налоги и страхование.

Авторы курса уверяются, что он адаптирован именно под нужды военных.

Курс содержит 20 уроков, в конце каждого модуля есть тест на усвоение знаний. А уже после всех модулей нужно успешно сдать финальный экзамен, чтобы получить электронный сертификат.

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