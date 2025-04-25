А мы ломали голову, где в плане Трампа уступки России

А мы ломали голову, где в плане Трампа уступки России

иллюстративное фото: из открытых источников

"Россия не забрала всю Украину – и это их большая уступка", – заявил Трамп.

В общем, это очень, очень, очень ложный подход США. В желании оторвать Москву от Пекина, Вашингтон потерял здравый смысл. Только слепой не видит, что никакого "оторвания" России от Китая не будет. И этому способствовала именно позиция Трампа, меняющего партнеров как перчатки.

Для Москвы Китай точно более прогнозируем, чем Штаты Трампа. Но блажен, кто верует в силу своего величия.