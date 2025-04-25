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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
25 апреля 2025, 03:48

Стратегия Трампа: размен Украины на иллюзии об отрыве России от Китая

25 апреля 2025, 03:48
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А мы ломали голову, где в плане Трампа уступки России
А мы ломали голову, где в плане Трампа уступки России
иллюстративное фото: из открытых источников
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"Россия не забрала всю Украину – и это их большая уступка", – заявил Трамп.

В общем, это очень, очень, очень ложный подход США. В желании оторвать Москву от Пекина, Вашингтон потерял здравый смысл. Только слепой не видит, что никакого "оторвания" России от Китая не будет. И этому способствовала именно позиция Трампа, меняющего партнеров как перчатки.

Для Москвы Китай точно более прогнозируем, чем Штаты Трампа. Но блажен, кто верует в силу своего величия.

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