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Певица Джамала рассказала, получала ли хейтерские комментарии после рождения третьего сына. По ее словам, она всегда хотела большую семью

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Журналисты поинтересовались, получала ли Джамала неприятные комментарии после рождения третьего ребенка. Например, как телеведущей Лилии Ребрик писали, что она якобы снова родила, чтобы только уберечь мужчину от мобилизации.

Джамала отметила, что у нее нет опровергать чьи-то такие мысли, потому что она еще до полномасштабной войны говорила в интервью, что хочет пять детей. Именно к этой "цифре" артистка еще идет.

Она рассказала, что у ее матери семеро детей, а в прабабушке пять. Сама Джамала очень любит большие семьи.

"И вообще считаю, что Украину спасут только многодетные семьи. Поэтому и в то время, когда мы теряем так много, мне хотелось бы, чтобы наше государство делало все возможное и невозможное, чтобы поощрять женщин рожать. Да, трудно, но несмотря ни на что", - говорит артистка.

Справка. Муж Джамалы – экономист Сеит-Бекир Сулейманов. Вместе они воспитывают троих детей: Эмира-Рахмана (2018), Селима-Гирая (2020), Алима Сеит-Бекир (2024).