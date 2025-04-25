В Полтаве маршрутка влетела в дерево: среди пострадавших – дети и беременная женщина

фото: кадр с видео ИРТ

В Полтаве напротив областной библиотеки им. Котляревский пассажирский автобус врезался в дерево

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения.

Пострадали 10 человек, среди них 3 ребенка и одна беременная женщина.

Отмечается, что с незначительными травмами в областную больницу направлено 2 пассажира, в 1-ю городскую — еще четверо. Трое детей госпитализированы в детскую городскую больницу. Решается, в какую больницу направить беременную женщину, потому что серьезных травм она не получила.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Виннитчине рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водитель автобуса задержан.