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25 апреля 2025, 16:18

В Полтаве маршрутка влетела в дерево: среди пострадавших – дети и беременная женщина

25 апреля 2025, 16:18
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фото: кадр с видео ИРТ
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В Полтаве напротив областной библиотеки им. Котляревский пассажирский автобус врезался в дерево

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения.

Пострадали 10 человек, среди них 3 ребенка и одна беременная женщина.

Отмечается, что с незначительными травмами в областную больницу направлено 2 пассажира, в 1-ю городскую — еще четверо. Трое детей госпитализированы в детскую городскую больницу. Решается, в какую больницу направить беременную женщину, потому что серьезных травм она не получила.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, на Виннитчине рейсовый автобус врезался в дерево. В результате аварии один человек погиб и шестеро получили травмы. Водитель автобуса задержан.

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