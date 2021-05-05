Венедіктова змінила керівника групи прокурорів у справі Роттердам+

Вона заявила, що в цій справі "місця для процесуальних помилок немає"

Вона заявила, що в цій справі "місця для процесуальних помилок немає"

Фото з відкритих джерел

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у справі Роттердам+, який тричі її закривав.

Як передає RegioNews, про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття - це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що місця для процесуальних помилок немає. Сьогодні вранці мною прийнято рішення про заміну старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Р +", - повідомила генпрокурор.

Вона нагадала, що справу тричі закривав прокурор САП і три рази його рішення були скасовані: один раз ВАКС виніс ухвалу про скасування і ще два рази відповідні постанови скасував в.о. керівника САП Максим Грищук.

За словами Венедіктової, тричі детективи НАБУ і сторона, яка отримала статус потерпілої в справі, зверталися до ВАКС з тим, щоб суд знайшов підстави для відводу прокурора САП, однак зрештою суд відмовив у відведенні прокурора.

Виключно з кримінально-процесуальної точки зору - ситуація складна. Я не повинна і не стану ігнорувати статус цієї справи і ступінь її чутливості для громадянського суспільства, - пояснила генпрокурор своє рішення.

Є одне кримінальне провадження, в ході розслідування якого я змушена звернути увагу на повну відсутність ефективної... Posted by Irina Venediktova on Wednesday, May 5, 2021

Як повідомлялося, 9 квітня прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". У НАБУ закликають Венедіктову замінити цього прокурора.

Згодом 26 квітня стало відомо, що НАБУ вчетверте судитиметься з прокурором САП щодо "справи Роттердам+".

Нагадаємо, 21 січня прокурор САП вдруге закрив справу "Роттердам+”.

18 березня у справі "Роттердам+" суд знову відмовив у відводі прокурора, який двічі закривав справу. Рішення прийняв Вищий антикорупційний суд.

28 серпня 2020 року ця історія відбулася вперше: САП закрила справу "Роттердам+", в НАБУ заявили, що будуть оскаржувати.