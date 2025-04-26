Фото: YouTube

Певец Миша Крупин в начале года мобилизовался в ВСУ. Теперь он впервые рассказал, где и как проходит службу

Об этом артист рассказал в интервью "Нашему Радио", передает RegioNews.

По словам Миши Крупина, он служит в 413-м отдельном батальоне "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ. Подготовка длилась около двух месяцев. После этого он начал выполнять боевые задания.

По его словам, собратья знают о его музыке, а иногда он даже играет для них. Мужчинам он посоветовал не бояться мобилизации.

"Бояться должны враги — россияне. А наши — нет. В ВСУ хорошо относятся к тем, кто приходит сам. Рекомендую не ждать повестки, а идти добровольно", - говорит артист.

Справка. В начале полномасштабной войны Миша Крупин совершил благотворительный тур по Украине в поддержку ВСУ. После этого он стал резидентом "Культурного десанта". Там Крупин занимается морально-психологической поддержкой военных: он выступал перед бойцами в деоккупированных городах и на горячих направлениях, в госпиталях и бомбоубежищах. В феврале 2025 года Миша Крупин присоединился к ВСУ.