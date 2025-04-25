Без ударов по москве: почему Украина теряет рычаги давления на переговорах
Цель ясна – оказывать давление на население, власть, чтобы принудить Украину к капитуляции на условиях Трампа-путина.
Так делалось не раз в истории: немцы бомбили Лондон, чтобы заставить Черчилля пойти на мирные переговоры; союзная авиация уничтожила Дрезден, чтобы ускорить капитуляцию немцев; американцы сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что привело к капитуляции Японии.
Все это ясно. Непонятно другое – почему украинские ударные дроны не летают на москву?
Сегодня бы у нас, у Украины были бы гораздо более сильные позиции на международной арене, на переговорах с Трампом-Путиным, если бы каждую ночь в Москве включались сирены воздушной тревоги.
Путин был бы не грозный, а смешной. Если диктатор, император могучей ядерной империи не может защитить даже свою столицу, свое логово, то он смешон. Никто с ним разговаривать не будет.
Но украинские дроны не бомбят москву. Почему?
/Я ответ на этот вопрос знаю, и не раз об этом писал. – Отсутствие государственной политики в области дронов, отсутствие единого компетентного командования, отсутствие единых беспилотных сил дальних бомбардировок, раздробленность инженерных усилий, зоопарк неэффективных дронов (одних "ракет-дронов" уже пять, кажется, типов), дешевый пиар и коррупция./