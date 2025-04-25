Империя нанесла ужасающий массированный удар по Киеву. Чисто террористическая атака по жилым домам и мирным жителям

Империя нанесла ужасающий массированный удар по Киеву. Чисто террористическая атака по жилым домам и мирным жителям

фото: ГСЧС

Цель ясна – оказывать давление на население, власть, чтобы принудить Украину к капитуляции на условиях Трампа-путина.

Так делалось не раз в истории: немцы бомбили Лондон, чтобы заставить Черчилля пойти на мирные переговоры; союзная авиация уничтожила Дрезден, чтобы ускорить капитуляцию немцев; американцы сбросили ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что привело к капитуляции Японии.

Все это ясно. Непонятно другое – почему украинские ударные дроны не летают на москву?

Сегодня бы у нас, у Украины были бы гораздо более сильные позиции на международной арене, на переговорах с Трампом-Путиным, если бы каждую ночь в Москве включались сирены воздушной тревоги.

Путин был бы не грозный, а смешной. Если диктатор, император могучей ядерной империи не может защитить даже свою столицу, свое логово, то он смешон. Никто с ним разговаривать не будет.

Но украинские дроны не бомбят москву. Почему?

/Я ответ на этот вопрос знаю, и не раз об этом писал. – Отсутствие государственной политики в области дронов, отсутствие единого компетентного командования, отсутствие единых беспилотных сил дальних бомбардировок, раздробленность инженерных усилий, зоопарк неэффективных дронов (одних "ракет-дронов" уже пять, кажется, типов), дешевый пиар и коррупция./