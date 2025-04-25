Россия стремится заморозить войну на нужное ей время, усилить военную мощь и напасть снова

И "Пасхальное перемирие", и сегодняшние ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры России. И миру совершенно безразлично на цену такой "игры"

И "Пасхальное перемирие", и сегодняшние ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры России. И миру совершенно безразлично на цену такой "игры"

иллюстративное фото: росСМИ

С одной стороны показать Западу "стремление к миру", с другой - загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условиях этого "мира". К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает. Их цель – получить максимально выгодные результаты переговоров, заморозить войну на нужное им время, усилить военную мощь и напасть с новыми силами. Каждый из нас должен понять, что варианта плана "оставить Украину в покое" у россиян не существует. Мир нам очень нужен, вопрос в том, какой ценой он нам достанется, и используем ли мы время для модернизации армии, строительства ВПК и реанимации экономики. Или пр***бем.

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