Еще одна категория мужчин может получить бронь от мобилизации
Министерство образования и науки Украины предложило предоставить отсрочку от призыва во время мобилизации педагогическим работникам заведений внешкольного образования
Об этом идет речь на сайте Министерства образования и науки, передает RegioNews.
Речь идет о педагогах-руководителях кружков по научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, военно-патриотическому и эколого-натуралистическому направлениям.
По мнению министра образования Оксена Лесового, внешкольное образование по этим направлениям важно для развития технологического, научного и экономического потенциала нашей страны.
В министерстве отмечают, что право на отсрочку будет распространяться только на работников государственных и коммунальных учреждений, работающих по основному месту работы по состоянию на 1 января 2025 года.
Напомним, в "Резерв+" стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью.