Еще одна категория мужчин может получить бронь от мобилизации

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Министерство образования и науки Украины предложило предоставить отсрочку от призыва во время мобилизации педагогическим работникам заведений внешкольного образования

Об этом идет речь на сайте Министерства образования и науки, передает RegioNews.

Речь идет о педагогах-руководителях кружков по научно-техническому, исследовательско-экспериментальному, военно-патриотическому и эколого-натуралистическому направлениям.

По мнению министра образования Оксена Лесового, внешкольное образование по этим направлениям важно для развития технологического, научного и экономического потенциала нашей страны.

В министерстве отмечают, что право на отсрочку будет распространяться только на работников государственных и коммунальных учреждений, работающих по основному месту работы по состоянию на 1 января 2025 года.

Напомним, в "Резерв+" стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью.