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25 апреля 2025, 23:55

В НБУ рассказали, когда в Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги

25 апреля 2025, 23:55
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В текущем году тарифы вряд ли возрастут. Однако в будущем коммунальные услуги все же могут подорожать

Об этом говорится в апрельском Инфляционном отчете НБУ, передает RegioNews.

В национальном банке ожидают, что в 2025 году тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут пересматриваться. При этом тарифы на коммунальные услуги рано или поздно придется повышать. Вероятно, считают специалисты, расти тарифы начнут со следующего года.

"В частности, предполагается начало постепенного приведения их в экономически обоснованные уровни с 2026 года", - говорят в НБУ.

Напомним, ранее в Госстате говорили, что в Украине снова ускорилась инфляция в годовом исчислении до 14,6%. В частности, транспорт подорожал на 9,5%, а услуги связи – на 18,9%.

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