Актриса Елена Кравец рассказала, вернется ли она в "Квартал95"

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Актриса Елена Кравец призналась, было ли трудно разговаривать с коллегами о выходе из проекта. Она рассказала, чувствует ли она, что когда-нибудь вернется в "Квартал95"

Об этом артистка рассказала в интервью Oboz, передает RegioNews.

Осенью 2022 года Елена Кравец ушла из "Студии Квартал 95", где работала много лет. Она призналась, что это решение было для нее очень непростым. На тот момент она была не в Украине (артистка выезжала за границу, но потом вернулась в Киев), и поэтому разговор об этом проходил с коллегами онлайн.

Сейчас с бывшими коллегами Елена Кравец общается редко. Однако актриса отметила, что у них нет никаких оскорблений.

"Мы сейчас общаемся редко, но я не чувствую между нами образ или напряжение. Во мне осталось тепло. Допускаю ли я возвращение? По состоянию на сейчас – вряд ли. Но в жизни никогда нельзя говорить "никогда", - говорит артистка.

Справка. Елена Кравец была членом команды "95 квартал" с 1998 года. В 2003 году она вместе с коллегами переехала в Киев, где началась история "Студии Квартал-95". В юмористических шоу она особенно запомнилась зрителям пародиями на Юлию Тимошенко и Наталию Королевскую. В 2024 году Елена Кравец на своем YouTube-канале начала подкаст "Дома Поговорим", который она ведет вместе со своей старшей дочерью Марией.