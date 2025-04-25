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25 апреля 2025, 16:52

Луцк обработают от клещей: когда и где будут проводить дезинсекцию

25 апреля 2025, 16:52
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фото: из открытых источников
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1 и 2 мая с 5:00 до 8:00 в Луцке состоится акарицидная обработка открытых территорий от клещей

Об этом сообщили в городском совете, передает RegioNews.

Решение принято для профилактики заболеваний, которые могут передаваться через клещи.

Отмечается, что дезинсекцию проведут:

  • в Центральном парке культуры и отдыха им. Леси Украинки,
  • на пляже возле р. Стир,
  • в Парке 900-летия,
  • территории зоны отдыха "Теремновские пруды".

Для этих работ будут использивать современные технологии. В частности генератор тумана, и акарицидные средства, которые безопасны для людей и животных и разрешены к применению на территории Украины.

Городской совет обращается к жителям с просьбой ограничить пребывание в указанных зонах во время проведения работ по обеспечению безопасности.

Что делать, если клещ уже присосался?

Если клещ уже присосался, важно не использовать спирт, растительное масло или другие жидкости. Его следует как можно скорее вытащить.

Можно обратиться в травмпункт, но если врача поблизости нет, можно выполнить процедуру самостоятельно. Для этого используйте специальный пинцет, который можно купить в аптеках или зоомагазинах.

После удаления клеща обработайте место укуса антисептиком, а руки вымойте с мылом.

Если клещ был на теле более 36 часов, то необходимо обратиться к медработникам для постконтактной профилактики болезни Лайма. Антибиотик назначает только врач.

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