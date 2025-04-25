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Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, сообщает RegioNews.

24 апреля специалисты зафиксировали температурный рекорд столицы. Это был показатель 27,4 градуса тепла. Это на 0,4 градуса выше, чем в 1950 году.

Напомним, что 12 марта в столице зафиксировали сразу два рекорда температуры воздуха. Минимальная температура опустилась ниже 7,5 градуса, что на 1,8 градуса выше предыдущего рекорда 2015 года. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 10,5 градуса тепла.