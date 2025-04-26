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Певица Солоха рассказала, как на ее здоровье повлиял стресс. В своем рассказе она намекнула на актера Тараса Цымбалюка

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Певица Солоха рассказала, что медики диагностировали тонус матки, а причиной стал стресс. Она не называла прямо имен, но четко намекнула, что это связано с Тарасом Цымбалюком. Недавно актер высказался по поводу сплетен, что певица беременна от него.

"Приехала с гастролей, лежу под капельницей. Поднялся тонус матки. Была на УЗИ и врач сказал срочно под капельницу. Перенервничала. И не потому, что вышла на сцену как актриса — были аншлаги, и я получила невероятный опыт. Но мой коллега имеет неуважение к женщине, беременной женщине и коллеге, матери. Я неожиданная такого отношения, поэтому немного разнервничалась. Потому что я привыкла видеть в людях только хорошее, добро", - говорит артистка.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что Солоха беременна от актера Тараса Цымбалюка. Он эмоционально отреагировал на такие "новости". По его словам, он видел певицу только раз в жизни, когда была репетиция нового спектакля.