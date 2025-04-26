16:18  25 апреля
В Полтаве маршрутка влетела в дерево: среди пострадавших – дети и беременная женщина
16:44  25 апреля
Какая будет погода в Украине в субботу, 26 апреля
16:52  25 апреля
Луцк обработают от клещей: когда и где будут проводить дезинсекцию
UA | RU
UA | RU
26 апреля 2025, 01:20

Беременная певица Солоха попала под капельницу из-за сплетни о беременности от Цымбалюка

26 апреля 2025, 01:20
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Певица Солоха рассказала, как на ее здоровье повлиял стресс. В своем рассказе она намекнула на актера Тараса Цымбалюка

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Певица Солоха рассказала, что медики диагностировали тонус матки, а причиной стал стресс. Она не называла прямо имен, но четко намекнула, что это связано с Тарасом Цымбалюком. Недавно актер высказался по поводу сплетен, что певица беременна от него.

"Приехала с гастролей, лежу под капельницей. Поднялся тонус матки. Была на УЗИ и врач сказал срочно под капельницу. Перенервничала. И не потому, что вышла на сцену как актриса — были аншлаги, и я получила невероятный опыт. Но мой коллега имеет неуважение к женщине, беременной женщине и коллеге, матери. Я неожиданная такого отношения, поэтому немного разнервничалась. Потому что я привыкла видеть в людях только хорошее, добро", - говорит артистка.

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что Солоха беременна от актера Тараса Цымбалюка. Он эмоционально отреагировал на такие "новости". По его словам, он видел певицу только раз в жизни, когда была репетиция нового спектакля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Мое сердце всегда занято": певица Злата Огневич намекнула на роман
25 апреля 2025, 04:10
Судья "МастерШеф" попала в аварию в столице
25 апреля 2025, 03:10
Совершила большой подвиг: друг певицы Ирины Билык рассказал, в каком состоянии она выходила на сцену
24 апреля 2025, 05:55
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Певец Миша Крупин рассказал о своей службе в ВСУ
26 апреля 2025, 02:00
Родила третьего ребенка, чтобы уберечь мужчину от мобилизации: Джамала ответила на "упреки" хейтеров
26 апреля 2025, 01:40
Актриса Елена Кравец рассказала, вернется ли она в "Квартал95"
26 апреля 2025, 00:40
В НБУ рассказали, когда в Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги
25 апреля 2025, 23:55
Военные смогут научиться финансовой грамотности в "Армии+"
25 апреля 2025, 23:44
Зеленский уволил главу РГА в Одесской области
25 апреля 2025, 23:31
В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
25 апреля 2025, 23:25
Еще одна категория мужчин может получить бронь от мобилизации
25 апреля 2025, 23:05
Что сейчас происходит на фронте, где идут упорные бои
25 апреля 2025, 22:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Максим Жорин
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »