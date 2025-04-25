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25 апреля 2025, 22:50

Что сейчас происходит на фронте, где идут упорные бои

25 апреля 2025, 22:50
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фото: иллюстративное
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С начала суток между Силами обороны Украины и российскими захватчиками произошло 116 боевых столкновений

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил на своей официальной странице в Фейсбуке, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 22.00 пятницы, 25 апреля, передает RegioNews.

РФ нанесла 90 авиационных ударов, применив 166 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1116 дронов-камикадзе и совершили 4485 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волча.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне 11 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Нового, Торского. Пока украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

Украинские защитники остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Григоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боеприкосновений в районе Временного Яра и в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты 13 раз атаковали позиции украинских военных. Горячее всего было в районе Дачного, Торецкая и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. В настоящее время продолжается один бой.

В Покровском направлении армия РФ 31 раз пыталась прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка и в направлении Миролюбовки, Романовки, Малиновки.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля, Отрадного.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг четырежды пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении произошло одно боеприкосновение с противником. Авиационные удары получили Казацкое и Антоновка.

Напомним, российская армия потеряла почти 1200 военных в сутки.

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