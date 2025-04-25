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25 апреля 2025, 16:44

Какая будет погода в Украине в субботу, 26 апреля

25 апреля 2025, 16:44
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Синоптики поделились прогнозом погоды на 26 апреля. В частности, предупредили о пожарной опасности

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В субботу, 26 апреля, в Украине облачно с прояснениями. Ночью в западных, северных и Черкасских областях, днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и Карпатах кратковременные дожди, на юге и юго-востоке с грозой.

Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов тепла. Днем от 11 до 16 градусов тепла, в южных и восточных странах от 19 до 24 градусов тепла. В Карпатах ночью от 1 до 4 градусов тепла, а днем от 6 до 11 градусов.

Синоптики также предупредили, что 26-28 апреля в центральных, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, большинстве южных (27-28 апреля и северных) областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь, днем осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 11 до 16 градусов тепла. В столице от 8 до 10 градусов тепла ночью, а днем – от 12 до 14 градусов тепла.

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