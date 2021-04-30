Харьковская власть в борьбе с COVID-19 получила бы "неуд" – экс-депутат Маринин

По его словам, сегодняшняя ситуация – это результат полного игнорирования карантинных ограничений со стороны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова

По его словам, сегодняшняя ситуация – это результат полного игнорирования карантинных ограничений со стороны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова

Сегодня в Харькове ситуацию с коронавирусом можно описать как ковид-коллапс, который закономерно возник в связи с полным провалом работы в этом направлении со стороны городской исполнительной власти.

Об этом в эксклюзивном интервью RegioNews рассказал депутат Харьковского горсовета шестого созыва Дмитрий Маринин, который намерен участвовать в выборах городского головы Харькова от проевропейских сил.

"Если оценивать работу горсовета в этой ситуации по 5-ти бальной шкале, я бы поставил 1. Городская исполнительная власть в Харькове сегодня догоняет ковид. Не опережает, а именно судорожно пытается хоть как-то угнаться. Получается плохо. За все то, что творится сейчас в городе, ответственность должны нести чиновники, которые по профилю за это отвечают. В данном случае это вице-мэр по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан и директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат. Да и сам Игорь Терехов, который непосредственно приложил руку к этому ковид-коллапсу", - говорит Маринин.

По его словам, сегодняшняя ситуация – это результат полного игнорирования карантинных ограничений со стороны и.о. мэра Харькова Игоря Терехова.

В то время, когда в городе уже объявили локдаун, он устраивал вояжи по харьковским дворам – встречался с жителями, якобы инспектируя ремонтные работы в подъездах. На эти пиар-акции он собирал толпы людей. Вернее, их – этих людей - просто под страхом увольнения массово сгоняли на эти встречи", – рассказывает политик и добавляет, что на один из таких "сейшенов" пришлось вызвать наряд полиции.

"Надо отдать должное нашим правоохранителям – они составили на и.о. мэра Харькова админпротокол. После чего встречи во дворах прекратились. Это было 20 марта 2021 года", – говорит Маринин.

Ранее мы писали, что больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Харьковский журналист Дмитрий Коган писал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Также напомним, что выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября 2021 года. Избирательная кампания де-факто уже стартовала. В настоящее время в Харькове очень сложная ситуация с эпидемией коронавируса. В городе катастрофически не хватает мест в больницах, кислорода и аппаратов ИВЛ. Смертность в Харькове – одна из самых высоких по стране. При этом Терехов в разгар третьей волны эпидемии улетел в Турцию, где, по информации СМИ, отдыхал в роскошном отеле.