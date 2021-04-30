Мошенники "продавали" должность руководителя полиции Киевской области за $220 тыс - ГБР

Один из злоумышленников представлялся будущим "министром МВД"

Один из злоумышленников представлялся будущим "министром МВД"

Фото: gp.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали двух мошенников, которые за 220 тысяч долларов обещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, один из них позиционировал себя лицом, которое "в ближайшее время будет назначено на должность Министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы".

В ходе проведения оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тыс долларов США правоохранители этих двух человек задержали", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос сообщения им о подозрения и избрания меры пресечения.

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