Мошенники "продавали" должность руководителя полиции Киевской области за $220 тыс - ГБР
Работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали двух мошенников, которые за 220 тысяч долларов обещали гражданину решить вопрос о назначении его на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, один из них позиционировал себя лицом, которое "в ближайшее время будет назначено на должность Министра внутренних дел и сможет решать любые кадровые вопросы".
В ходе проведения оперативных мероприятий при передаче первой части денежных средств в сумме 120 тыс долларов США правоохранители этих двух человек задержали", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос сообщения им о подозрения и избрания меры пресечения.
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