Фирма, основанная Зеленским, заработала в России 55,8 млн рублей - Схемы

Компания продолжает вести бизнес на территории РФ

Компания продолжает вести бизнес на территории РФ

Фото: из открытых источников

Фирма "Грин Филмс", одним из основателей которой до весны 2019 года был действующий президент Украины Владимир Зеленский, нарастила доходы от ведения бизнеса на территории Российской Федерации.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает RegioNews.

Журналисты проанализировали данные бухгалтерского баланса, которые компания опубликовала на российском Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Они узнали, что компания, соучредителем которой до сих пор является первый помощник президента Сергей Шефир, в 2020 году увеличила прибыль по сравнению с 2019 годом на 16%, и получила 55,8 млн рублей, что составляет почти 772 тысячи долларов.

Из них почти 32 млн рублей (более $440 тыс.) компания получила из роялти и лицензионных выплат.

При этом, как указали "Грин Филмс" в своей отчетности, фирма получила на 50 процентов больше денег от роялти и других лицензионных выплат, чем в предыдущем году", - говорится в материале.

Компания, которой владел Зеленский, также продолжила рассчитываться с кредиторами, и в 2020 году уменьшила свой долг еще на 18 процентов, до почти 139 млн рублей.

Это может свидетельствовать о том, что в компании не собираются сворачивать деятельность, а наоборот - придерживаются обещаний перед кредиторами, чтобы продолжать работу", - отмечают журналисты.

Напомним, депутатов от "Слуги народа" заметили на собрании в ресторане во время локдауна - "Схемы".