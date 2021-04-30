Еще две области 1 мая могут покинуть "красную" зону, - Ляшко
Министерство здравоохранения готовит представление к госкомиссии о выводе из "красного" уровня епіднебезпеки Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в "желтый" уровень эпидемиологической опасности.
Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, пишет RegioNews.
По его словам, с 1 мая в "красной" зоне карантина может остаться 7 областей.
"Минздрав готовит представление к госкомиссии о выводе из "красного" уровня епидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в "желтый" уровень епидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет 7 областей, в которых установлен красный уровень епіднебезпеки", - сказал Ляшко.
Напомним, 29 апреля в Украине расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности, переведя туда Винницкую область.