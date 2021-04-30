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30 апреля 2021, 10:17 10

Еще две области 1 мая могут покинуть "красную" зону, - Ляшко

30 апреля 2021, 10:17 10
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Сейчас "красными" остаются девять областей
Фото: Минздрав
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Министерство здравоохранения готовит представление к госкомиссии о выводе из "красного" уровня епіднебезпеки Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в "желтый" уровень эпидемиологической опасности.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, пишет RegioNews.

По его словам, с 1 мая в "красной" зоне карантина может остаться 7 областей.

"Минздрав готовит представление к госкомиссии о выводе из "красного" уровня епидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в "желтый" уровень епидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет 7 областей, в которых установлен красный уровень епіднебезпеки", - сказал Ляшко.

Напомним, 29 апреля в Украине расширили "желтую" зону эпидемиологической опасности, переведя туда Винницкую область.

коронавирус Украина карантин Киевская область локдаун

 
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