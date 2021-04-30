В Раде зарегистрировали постановление об отставке Марченко
Его назначили на эту должность в марте 2020 года
Его назначили на эту должность в марте 2020 года
В Верховной Раде появился проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко.
Соответствующий проект постановления №5449 зарегистрирован на сайте парламента, пишет RegioNews.
Среди авторов проекта постановления в основном народные депутаты фракции "Слуга народу", один из группы "За майбутнє" и один внефракционный.
Текст этого документа пока отсутствует.
Напомним, что в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Однак в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет. Также нардеп Василий Мокан опроверг слухи о возможной отставке министра.
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