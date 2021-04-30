В Раде зарегистрировали постановление об отставке Марченко

Его назначили на эту должность в марте 2020 года

Его назначили на эту должность в марте 2020 года

Фото из открытых источников

Соответствующий проект постановления №5449 зарегистрирован на сайте парламента, пишет RegioNews.

Среди авторов проекта постановления в основном народные депутаты фракции "Слуга народу", один из группы "За майбутнє" и один внефракционный.

Текст этого документа пока отсутствует.

Напомним, что в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Однак в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет. Также нардеп Василий Мокан опроверг слухи о возможной отставке министра.