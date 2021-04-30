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30 апреля 2021, 10:59 25

В Раде зарегистрировали постановление об отставке Марченко

30 апреля 2021, 10:59 25
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Фото из открытых источников
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В Верховной Раде появился проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко.

Соответствующий проект постановления №5449 зарегистрирован на сайте парламента, пишет RegioNews.

Среди авторов проекта постановления в основном народные депутаты фракции "Слуга народу", один из группы "За майбутнє" и один внефракционный.

Текст этого документа пока отсутствует.

Напомним, что в Раде собрали подписи за отставку министра Степанова. Однак в монобольшинстве заявили, что отставки Степанова не будет. Также нардеп Василий Мокан опроверг слухи о возможной отставке министра.

Украина отставка Верховная Рада парламент Сергей Марченко

 
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