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30 апреля 2021, 11:45 11

Стало известно, когда в Украине начнется COVID-прививка второй дозой вакциной AstraZeneca

30 апреля 2021, 11:45 11
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Уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины
Уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины
Рixabay
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В Украине прививка второй дозой вакцины против коронавируса начнется 19 мая. Уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Для проведения второй прививки с 19 мая вакциной AstraZeneca уже зарезервировано ее 15 тысяч доз", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что сейчас в Украине используются вакцины против коронавируса от Pfizer, Sinovac и AstraZeneca (под торговыми названиями Covishield, SKBio).

Напомним, в течение 29 апреля в Украине сделали 73376 прививок против коронавируса, а еще 120 человек получили вторую дозу вакцины.

коронавирус Украина карантин Виктор Ляшко вакцинация

 
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