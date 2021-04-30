Стало известно, когда в Украине начнется COVID-прививка второй дозой вакциной AstraZeneca

Уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины

Уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины

Рixabay

В Украине прививка второй дозой вакцины против коронавируса начнется 19 мая. Уже зарезервировано 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Для проведения второй прививки с 19 мая вакциной AstraZeneca уже зарезервировано ее 15 тысяч доз", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что сейчас в Украине используются вакцины против коронавируса от Pfizer, Sinovac и AstraZeneca (под торговыми названиями Covishield, SKBio).

Напомним, в течение 29 апреля в Украине сделали 73376 прививок против коронавируса, а еще 120 человек получили вторую дозу вакцины.