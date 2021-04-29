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29 апреля 2021, 15:33 341

В оккупированном Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы двух граждан Украины

29 апреля 2021, 15:33 341
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Их имена и фамилии не разглашаются
Их имена и фамилии не разглашаются
Фото: из открытых источников
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В оккупированном Крыму так называемый "Бахчисарайский районный суд" приговорил к 10 годам тюрьмы двух граждан Украины якобы за "покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ".

Об этом сообщает издание "Крым. Реалии" со ссылкой на сообщение "суда", передает RegioNews.

Каждый из виновных проведет ближайшие десять лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, якобы 20-летний уроженец Донецкой области, который проживал в Крыму, был "курьером", и раскладывал наркотики в определенных местах. Утверждается, что он втянул в это дело своего знакомого, также гражданина Украины, 1998 года рождения.

В "суде" заявляют, что во время обысков в украинцев якобы изъяли электронные весы, психотропное вещество и наркотические средства.

Сообщается, что подозреваемые "согласились с обвинением и признали свою вину, дав подробные показания". Их имена и фамилии не разглашаются. Также отсутствуют публичные комментарии обвиняемых или стороны их защиты.

Напомним, в оккупированном Крыму осудили почти на 4 года украинского военного. Бойца 95-й десантно-штурмовой бригады оккупанты похитили в мае 2020 года.

Крым оккупация суд Украина

 
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