Подозреваемого в создании частной армии Семенченко положили в больницу

Он находится под охраной и получает медицинскую помощь

Он находится под охраной и получает медицинскую помощь

Фото: из открытых источников

Народного депутата Украины VIII созыва Семена Семенченко, которого накануне арестовали на два месяца по подозрению в создании частной военной компании, госпитализировали.

Как передает RegioNews, об этом сообщил его адвокат Влад Добош.

К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал какой-то начальник, мотивируя что суббота выходной день и у них инструкция ", - написал адвокат.

Он отметил, что подал заявление о вмешательстве в работу защитника.

Так же, как сообщает депутат ВР VIII созыва Игорь Мосийчук, Семенченко якобы стало плохо после того, как ему озвучили решение суда об аресте без права залога.

Напомним, 26 марта Печерский районный суд Киева отправил под стражу Семена Семенченко, которого подозревают в создании на территории Украины незаконного вооруженного формирования.

Напомним, 26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

Как сообщалось, СБУ объявила Семену Семенченку подозрение в создании ПГК. Он фигурирует в этом деле вместе с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога в деле о ПГК. В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая.