Витренко официально стал главой НАК "Нафтогаз Украины"
Бывший исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко официально возглавил НАК "Нафтогаз Украины", его представили коллективу компании.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.
Коллективу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" представил в качестве председателя правления - Юрия Витренко. Перед вами сложные вызовы, которые требуют профессионального подхода и взвешенности решений", - написал Немчинов.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.
Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.
Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".