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29 апреля 2021, 15:57 440

Витренко официально стал главой НАК "Нафтогаз Украины"

29 апреля 2021, 15:57 440
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28 апреля Кабмин принял решение о его назначении на должность главы правления компании
28 апреля Кабмин принял решение о его назначении на должность главы правления компании
Фото: Telegram
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Бывший исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко официально возглавил НАК "Нафтогаз Украины", его представили коллективу компании.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Коллективу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" представил в качестве председателя правления - Юрия Витренко. Перед вами сложные вызовы, которые требуют профессионального подхода и взвешенности решений", - написал Немчинов.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".

Нафтогаз назначение кадры Юрий Витренко Олег Немчинов

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