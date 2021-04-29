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29 апреля 2021, 14:07 816

Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза"

29 апреля 2021, 14:07 816
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Спикер считает, что государственное управление должно "работать по-другому"
Спикер считает, что государственное управление должно "работать по-другому"
Фото из открытых источников
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует судебные разбирательства в связи с заменой главы "Нафтогаза".

Об этом Разумков сказал на брифинге в Киеве, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Насколько я помню, по закону увольнение осуществляет наблюдательный совет... Насколько я знаю из СМИ, наблюдательный совет такого решения не принимал. Поэтому могут быть дискуссии в судах, могут быть иски, - сказал спикер парламента.

Председатель Верховной Рады считает странным, что руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев узнал о том, что его уволили, из новостей.

Я думаю, что по-другому должна работать машина под названием государственное управление, и все должно происходить в рамках закона, - сказал Разумков.

Как сообщалось, вчера Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза".

Впоследствии "Нафтогаз" отреагировал на увольнение Коболева. В компании называют это "возвращением к практике ручного управления госпредприятиями".

Дмитрий Разумков Андрей Коболев Нафтогаз увольнение иски

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