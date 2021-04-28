15:13  28 апреля
На сессию горсовета в Одессе вызвали полицию: у депутатов не было масок
13:59  28 апреля
Скандальная диссертация: научного руководителя Кивы уволили с работы
08:06  28 апреля
Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 13:29 5

На Буковине произошла хакерская атака на сайты ОТГ

28 апреля 2021, 13:29 5
Читайте також українською мовою
Злоумышленники разместили на них фейк якобы от ОГА
Злоумышленники разместили на них фейк якобы от ОГА
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Черновицкой области на сайтах нескольких ОТГ хакеры обнародовали якобы распоряжение ОГА предоставить списки учеников мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Внимание! Хакерская атака! Неизвестные взломали официальные сайты нескольких территориальных общин Черновицкой области и разместили на них ложную информацию, - говорится в сообщении.

В ОГА рассказывают, что речь идет о якобы распоряжении главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования надлежит предоставить в Департамент образования и науки областной государственной администрации списки учеников мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года. Также сказано, что следует обеспечить, чтобы ученики прошли медкомиссию до 6 мая.

Официально сообщаем, что распоряжение такого содержания Сергей Осачук не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности, - сообщают в ОГА.

Как сообщалось, вчера в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления.

хакеры фейк киберзащита ОГА Сергей Осачук Черновицкая область

В Херсоне поймали хакера, который воровал криптовалюту
23 апреля 2021, 16:59
Хакер со Львовщины "охотился" на персональные данные сотрудников СБУ: его задержали
23 апреля 2021, 11:29
Хакер из Херсонщины украл десятки миллионов долларов из иностранных банков
20 апреля 2021, 10:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Будни популизма: как Зеленский наигрался в еженедельные форумы и переключился на санкции СНБО
Черная метка для Склярова. Какими будут последствия переворота в Киевском облсовете
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram