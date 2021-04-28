На Буковине произошла хакерская атака на сайты ОТГ

Злоумышленники разместили на них фейк якобы от ОГА

Злоумышленники разместили на них фейк якобы от ОГА

Фото из открытых источников

В Черновицкой области на сайтах нескольких ОТГ хакеры обнародовали якобы распоряжение ОГА предоставить списки учеников мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

Внимание! Хакерская атака! Неизвестные взломали официальные сайты нескольких территориальных общин Черновицкой области и разместили на них ложную информацию, - говорится в сообщении.

В ОГА рассказывают, что речь идет о якобы распоряжении главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования надлежит предоставить в Департамент образования и науки областной государственной администрации списки учеников мужского пола 15 лет и старше до 30 апреля 2021 года. Также сказано, что следует обеспечить, чтобы ученики прошли медкомиссию до 6 мая.

Официально сообщаем, что распоряжение такого содержания Сергей Осачук не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности, - сообщают в ОГА.

Как сообщалось, вчера в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины. Целью атаки были центральные органы власти и органы местного самоуправления.