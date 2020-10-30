СБУ предотвратила создание фейкового "Хмельницкого горсовета"

У фигурантов дела были обнаружены документы, которые подтверждают противоправную деятельность

У фигурантов дела были обнаружены документы, которые подтверждают противоправную деятельность

Фото: Facebook

В Хмельницком Служба безопасности Украины задокументировала противоправную деятельность организованной группы, участники которой пытались создать фейковый горсовет областного центра для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия органов безопасности, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкая городская рада", - говорится в сообщении.

Злоумышленники избрали "главу" и "депутатов" фейкового "горсовета" и провозгласили ликвидацию действующего органа местного самоуправления - Хмельницкого городского совета. Для имитации легитимности злоумышленники разработали и подписали учредительные "документы".

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатор группы в соцсетях распространял информацию с призывами присоединяться к "новообразованному городскогому совету" для осуществления "реального" местного самоуправления.

Во время обысков в квартирах фигурантов и по месту проведения "учредительного собрания" правоохранители обнаружили документы, которые подтверждают противоправную деятельность.

Начато уголовное производство по ст. 109 УКУ (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Ранее сообщалось, что полиция проверяет фейковуый избирательный участок на Николаевщине.