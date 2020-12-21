Во Львове задержали организаторов фейковых отделов городского совета

Правоохранители провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях

Правоохранители провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях

Фото: из открытых источников

Во Львовской области работники правоохранительных органов разоблачили лиц, которые организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания незаконных органов местного самоуправления, что дублируют функции горсовета.

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

7 декабря злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и голову", - говорится в сообщении.

Также 8 декабря они организовали собрание местных жителей во Львове, на котором побуждали людей к созданию псевдооргана государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета".

По данным Нацполиции, злоумышленниками оказались 48-летний житель Каменка-Бугского района, 38-летняя жительница Сколевского района, 60-летний житель Львова, а также трое жителей Ровенской области.

За самовольное присвоение властных полномочий им грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, суд оправдал экс-чиновника горсовета Львова по делу Грибовицкой трагедии.