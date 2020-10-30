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30 октября 2020, 18:36 4

В Запорожье пытались создать "альтернативный" городской совет - СБУ

30 октября 2020, 18:36 4
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Злоумышленники "утвердили" новые государственные символы
Фото: Facebook
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В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила участников радикального движения "за народовластие", которые пытались создать "альтернативный" городской совет для дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом сообщает Управление СБУ в Запорожской области и пресс-служба прокуратуры Запорожской области, передает RegioNews.

По данным следствия, преступники пытались "расформировать" районные советы в городе и создать вместо них самопровозглашенные.

За денежное вознаграждение в свои ряды принимали всех желающих с выдачей "соответствующих удостоверений", обещая освобождение от уплаты налогов, службы в армии, регистрации движимого и недвижимого имущества, неподсудности органам судебной власти Украины, уклонение от уплаты коммунальных платежей и другое", - сообщили в СБУ.

Они разработали фиктивные документы: уставы, удостоверения депутатов, печати и паспорта.

Также по инициативе организаторов фейковых органа власти, на общем собрании участников были утверждены "новые" "государственный герб и флаг Украины".

Агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространяли информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии". Также фигуранты предлагали легализовать оружие путем выдачи фиктивных "разрешительных документов", - рассказали в прокуратуре области.

Во время проведения обысков в помещениях членов группировки правоохранители изъяли уставные документы фейковых органов власти, протоколы собраний активистов, печати и штампы, компьютерную технику и другие предметы и документы, которые могут служить доказательствами противоправной деятельности.

Материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Расследование проходит в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица).

Напомним, СБУ предотвратила создание фейкового "Хмельницкого горсовета". У фигурантов дела были обнаружены документы, которые подтверждают противоправную деятельность.

СБУ Запорожье горсовет задержание обыск прокуратура
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