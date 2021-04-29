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29 апреля 2021, 13:59 7

СБУ предупреждает о диверсиях в Украине накакуне Пасхи

29 апреля 2021, 13:59 7
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В ведомстве призывают звонить на круглосуточную горячую линию 0 800 501 482
В ведомстве призывают звонить на круглосуточную горячую линию 0 800 501 482
Фото: СБУ
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Служба безопасности отмечает, что в преддверии Пасхи и майских праздников увеличивается риск диверсий для дестабилизации ситуации в стране.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Ведь ежегодно в этот период традиционно усиливается российская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашей стране", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают звонить на круглосуточную горячую линию 0 800 501 482 в следующих случаях:

  • если у вас есть информация о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
  • если вы заметили подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
  • если увидели подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
  • если обнаружили подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.

Напомним, в конце апреля в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.

Россия Украина СБУ Пасха Диверсия

 
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