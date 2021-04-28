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28 апреля 2021, 17:49 38

Зарегистрировать ФОП онлайн можно будет на постоянной основе

28 апреля 2021, 17:49 38
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Данную услугу можно будет получить через портал электронных услуг "Портал Дия"
Данную услугу можно будет получить через портал электронных услуг "Портал Дия"
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины принял постановление, благодаря которому зарегистрировать ФОП онлайн можно будет на постоянной основе.

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 апреля.

Данное постановление предоставляет возможность физическому лицу самостоятельно в автоматическом режиме без участия государственного регистратора зарегистрироваться предпринимателем, пройдя аутентификацию и подав заявление на государственную регистрацию программными средствами.

Отмечается, что такое заявление будет передано в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации.

Согласно данным, приведенных в пояснительной записке к проекту, с апреля 2020 года услуги в сфере государственной регистрации физического лица - предпринимателя по заявлениям, поданным в электронной форме, представляются через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Портал Дия".

За этот период (с апреля 2020 года по февраль 2021 года) такими услугами воспользовались больше 300 тыс. человек, из которых около 275 тыс. - успешно.

Как сообщалось, 6 апреля Зеленский подписал закон о "карантинных 8 тысячах".

Кабмин регистрация предприниматели документ ФОП

 
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