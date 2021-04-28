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28 апреля 2021, 17:29 297

Члены НКРЭКУ увеличили свой фонд оплаты труда еще на 50 млн грн

28 апреля 2021, 17:29 297
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В целом бюджет комиссии вырос на 80 млн грн
В целом бюджет комиссии вырос на 80 млн грн
Фото из открытых источников
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Национальная тарифная комиссия НКРЭКУ увеличила свой фонд оплаты труда на следующий год на 50 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании 28 апреля, передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания.

Члены комиссии увеличили зарплатный фонд с 550 до 601 млн грн, что превышает 75% всего бюджета комиссии.

Собственно, сам бюджет НКРЕКП на 2022 года увеличится на 80 млн грн (на 11%) в 794 млн грн. Это планируется сделать путем повышения плановой ставки на регулирование, которую обязаны платить все участники рынка.

Ставка на регулирование согласно решению НКРЭКУ на 2022 года увеличится до 0,099% по сравнению с 0,088% в текущем году.

Финансирование НКРЭКУ осуществляется из специального фонда государственного бюджета, который наполняют компании, работающие на энергорынке и в сфере жилищно-коммунальных услуг. Каждая из них обязана платить взнос за регулирование, который автоматически закладывается в тарифы на жилищно-коммунальные услуги и оплачиваются потребителями.

Согласно бюджетной программе НКРЕКП, фонд оплаты труда комиссии за последние два года вырос почти в 2 раза.

Как сообщалось в марте, у членов тарифной комиссии НКРЭКУ существенно выросли зарплаты. Их заработная плата увеличилась вдвое.

НКРЭКУ зарплаты Кабмин тарифы

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