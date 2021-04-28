ГБР проводит обыски в корпорации "Богдан" и на заводе, которым владел Порошенко - СМИ

Правоохранители расследуют поставки подразделениям ВСУ некачественной продукции

Правоохранители расследуют поставки подразделениям ВСУ некачественной продукции

Фото: из открытых источников

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в ряде предприятий в Киеве и других регионах в рамках уголовного дела по фактам закупки Министерством обороны военной техники и услуг ненадлежащего качества.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в ГБР, передает Regionews.

В частности, следственные действия проводятся на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и в подразделениях ОАО "АК "Богдан Моторс".

В течение 2015-2019 годов данные предприятия заключили с Министерством обороны дорогостоящие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно: поставку более 300 медицинских автомобилей Богдан 2251; более 800 автомобилей повышенной проходимости Богдан (МАЗ) 63172; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М", "Кентавр" и другие", - сообщил собеседник.

По информации источника, в ходе досудебного расследования должны быть изучены обстоятельства превышения власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов.

Президентом корпорации АК "Богдан Моторс" является бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський. Заводом "Кузница на Рыбацком" до 2018 года владел пятый президент Украины Петр Порошенко. Он продал его совладельцу группы ТАС, бизнесмену Сергею Тигипко.

Напомним, 26 апреля в Украину вернулись Гладковские: после осмотра в аэропорту их отпустили. В тот же день Гладковскому-младшему прокуроры САП вручили обвинение.

Известно, что 22 апреля НАБУ объявило в розыск сына Свинарчука-Гладковского.

21 декабря 2020 года НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского. В деле о хищениях в "оборонке” появился новый подозреваемый.

В феврале 2019 года журналисты проекта "Наши деньги” опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковский - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

3 июня 2020 года САП и НАБУ завершили следствие по делу Олега Гладковского его подозревают в нанесении убытков государству на 17,44 млн грн.