Гладковскому-младшему прокуроры САП вручили обвинение

Ранее детективы НАБУ объявили его в розыск

Ранее детективы НАБУ объявили его в розыск

Фото: из открытых источников

Фигурант коррупционного дела хищения в "Укроборонпроме" и сын бывшего секретаря СНБО Игорь Гладковський сегодня, 26 апреля пришел в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря САП Ольгу Постолюк, передает RegioNews.

Она рассказала, что там прокуроры вручили Гладковскому обвинительный акт.

Он сегодня добровольно явился в САП. Ему вручен обвинительный акт", - сообщила Постолюк.

Также она добавила, что после получения обвинения Гладковский не был задержан.

Как сообщает Telegram-канал Pavlovsky.news со ссылкой на собственные источники, Игорь Гладковський действительно вернулся в Киев и НАБУ было об этом известно заранее.

Собеседник уточнил, что возвращение фигуранта громкого дела связано с его желанием пойти на сделку с правоохранителями, поэтому его не задерживали", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 квітня в Украину вернулись Гладковские: после осмотра в аэропорту их отпустили.

22 апреля НАБУ объявило в розыск сына Свинарчука-Гладковского.

21 декабря 2020 года НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского. В деле о хищениях в "оборонке” появился новый подозреваемый.

В феврале 2019 года журналисты проекта "Наши деньги” опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковский - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

3 июня 2020 года САП и НАБУ завершили следствие по делу Олега Гладковского его подозревают в нанесении убытков государству на 17,44 млн грн.