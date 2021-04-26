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26 апреля 2021, 14:59 311

Дело против Гладковского-младшего направили в суд

26 апреля 2021, 14:59 311
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Он подозревается в злоупотреблении влиянием
Он подозревается в злоупотреблении влиянием
Фото из открытых источников
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Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционного суд уголовное дело против Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя главы СНБО и владельца корпорации "Богдан" Олега Гладковского.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт НАБУ.

Он является фигурантом дела ООО "Оптимумспецдеталь" и подозревается в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, усилиями Гладковского-младшего в 2015-2017 годах ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он должен был получать половину от общей суммы прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Напомним, 26 апреля в Украину вернулись Гладковские: после осмотра в аэропорту их отпустили. В тот же день Гладковскому-младшему прокуроры САП вручили обвинение.

Известно, что 22 апреля НАБУ объявило в розыск сына Свинарчука-Гладковского.

21 декабря 2020 года НАБУ объявило подозрение сыну Гладковского. В деле о хищениях в "оборонке” появился новый подозреваемый.

В феврале 2019 года журналисты проекта "Наши деньги” опубликовали расследование, в котором говорится, что Игорь Гладковский - сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

3 июня 2020 года САП и НАБУ завершили следствие по делу Олега Гладковского его подозревают в нанесении убытков государству на 17,44 млн грн.

суд криминал криминальное дело дело Олег Гладковский

 
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