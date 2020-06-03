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САП и НАБУ завершили следствие по делу Гладковского
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июня 2020, 14:58 25

САП и НАБУ завершили следствие по делу Гладковского

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03 июня 2020, 14:58 25
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Его подозревают в нанесении ущерба государству на 17,44 млн грн
Фото: скриншот видео
Его подозревают в нанесении ущерба государству на 17,44 млн грн

В деле бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского антикоррупционные органы завершили следствие.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook, передает RegioNews.

Расследование по подозрению бывшего первого заместителя секретаря СНБО, бывшего заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны в нанесении 17,44 млн грн убытков государству завершено", - говорится в сообщении.

Дело касается включения в государственный оборонный заказ и дальнейшей закупки за счет государственного бюджета грузовых автомобилей по завышенным ценам.

Бывшего заместителя министра обороны обвиняют в деле по хищению более 58 млн грн при закупке топлива для нужд Министерства обороны.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Также, бывшему чиновнику СНБО инкриминируется внесение недостоверных сведений в декларацию", - сообщают в антикоррупционной прокуратуре.

В пресс-службе отметили, что досудебное расследование по делу завершено, материалы уголовного производства предоставлено подозреваемым для ознакомления.

Напомним, в прошлом году после журналистского расследования НАБУ открыло уголовное производства против Олега Гладковского (фамилия до 2014 года - Свинарчук). В октябре мужчину арестовали и выпустили под залог, недавно Гладковский добился возможности выезжать за пределы области.


НАБУ САП коррупция Укроборонпром Олег Гладковский
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